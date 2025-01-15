Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне полюбили путешествовать в одиночку
Как будут работать первые роботакси от Tesla
Новый электрокар Microlino Spider: стиль и простота
Уникальная находка на горе в Китае: новый вид динозавров
За разбитый на борту термометр пассажирка заплатила авиакомпании 230 тысяч рублей
Почему для здоровья мозга важно развивать силу ног
Netflix представляет: драма, от которой невозможно оторваться
Мытье рук: тревожные данные о привычках европейцев
Как избавиться от гормонов и антибиотиков из магазинной курицы перед приготовлением

12 лет в поисках утраченного — как 8 тыс. биткоинов стали потерянной мечтой

1:46
Экономика

Джеймс Хоулс из Великобритании стал известен несколько лет назад, запустив проект по поиску своего жесткого диска на свалке.

Биткоин на клавиатуре
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биткоин на клавиатуре

К его большому сожалению, он избавился от жесткого диска, содержащего 8 000 биткоинов, сумма, эквивалентная более чем 700 миллионам евро. С 2013 года, когда он узнал, что его потерянные инвестиции достигли 8 миллионов евро, он пытается получить доступ к свалке, сообщает purebreak.com.

Сегодня, когда эта сумма почти увеличилась в 100 раз, судья решил, что у Хоулса нет реальных шансов найти жесткий диск. Поэтому, ссылаясь на отсутствие разумных оснований и потенциальные нарушения экологических законов, он решил закрыть дело после многих лет споров.

Согласно закону о контроле за загрязнением 1974 года в Ньюпорте (Уэльс, Великобритания), любой объект, переданный ответственному органу свалки, становится его собственностью. Муниципальный совет заявил, что раскопки на свалке могут высвободить вредные вещества и представлять серьезные риски для здоровья общества и окружающей среды, поэтому запрос Хоулса был отклонен. 

В настоящее время извлечение жесткого диска означало бы раскопки от 10 000 до 15 000 тонн отходов на площади 2 000 квадратных метров, что является незаконным действием.

Хоулс выразил разочарование по поводу британской судебной системы и пожалел, что не имел возможности защитить свое дело в рамках полноценного судебного разбирательства. 

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Туризм
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине Аудио 
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Экономика и бизнес
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии Аудио 
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать
Авто
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Россияне полюбили путешествовать в одиночку
Как будут работать первые роботакси от Tesla
Новый электрокар Microlino Spider: стиль и простота
Уникальная находка на горе в Китае: новый вид динозавров
За разбитый на борту термометр пассажирка заплатила авиакомпании 230 тысяч рублей
Почему для здоровья мозга важно развивать силу ног
Netflix представляет: драма, от которой невозможно оторваться
Мытье рук: тревожные данные о привычках европейцев
Как избавиться от гормонов и антибиотиков из магазинной курицы перед приготовлением
Учёные обнаружили неизвестный остров в Каспийском море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.