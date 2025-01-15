12 лет в поисках утраченного — как 8 тыс. биткоинов стали потерянной мечтой

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Джеймс Хоулс из Великобритании стал известен несколько лет назад, запустив проект по поиску своего жесткого диска на свалке.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биткоин на клавиатуре

К его большому сожалению, он избавился от жесткого диска, содержащего 8 000 биткоинов, сумма, эквивалентная более чем 700 миллионам евро. С 2013 года, когда он узнал, что его потерянные инвестиции достигли 8 миллионов евро, он пытается получить доступ к свалке, сообщает purebreak.com.

Сегодня, когда эта сумма почти увеличилась в 100 раз, судья решил, что у Хоулса нет реальных шансов найти жесткий диск. Поэтому, ссылаясь на отсутствие разумных оснований и потенциальные нарушения экологических законов, он решил закрыть дело после многих лет споров.

Согласно закону о контроле за загрязнением 1974 года в Ньюпорте (Уэльс, Великобритания), любой объект, переданный ответственному органу свалки, становится его собственностью. Муниципальный совет заявил, что раскопки на свалке могут высвободить вредные вещества и представлять серьезные риски для здоровья общества и окружающей среды, поэтому запрос Хоулса был отклонен.

В настоящее время извлечение жесткого диска означало бы раскопки от 10 000 до 15 000 тонн отходов на площади 2 000 квадратных метров, что является незаконным действием.

Хоулс выразил разочарование по поводу британской судебной системы и пожалел, что не имел возможности защитить свое дело в рамках полноценного судебного разбирательства.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.