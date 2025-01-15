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Формат работы будущего — удалёнка прочно вошла в жизнь россиян

3:14
Экономика

Удаленная работа стала популярной в XXI веке благодаря развитию технологий и интернета. Это форма трудовой деятельности, при которой сотрудник выполняет свои обязанности вне офиса компании, обычно из дома или другого места.

Мужчина за ноутбуком
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина за ноутбуком

Анна Мухина, карьерный консультант, в интервью Pravda. Ru рассказала о том, какие профессии наиболее востребованы при такой форме трудовой деятельности, о динамике роста рынка удаленной работы в России и какие законодательные изменения, регулирующие рынок удаленной работы, произошли в последнее время в стране.

По словам эксперта, число вакансий на удаленке растет. Специалисты IT-сферы последние годы занимают лидирующие позиции "с большим отрывом" на рынке удаленной работы:

"Сегодня айтишники пользуются неограниченными привилегиями в силу дефицита специалистов в этой области и особенностей их работы", — подчеркнула Мухина.

От сотрудников при такой форме деятельности требуется выполнение конкретных задач и получение определенного результата — написание текста, кода, создание программы, разработка дизайна и т. д.

Удаленная работа имеет ряд преимуществ и для работодателей, и для сотрудников. Работодатели могут сэкономить на аренде офисных помещений и других расходах, связанных с содержанием офиса, зарплатными ожиданиями работников. В кризис это особенно актуально. Сотрудники же получают возможность работать в более комфортных условиях, гибко планировать свой график и совмещать работу с личной жизнью.

Однако удаленная работа также имеет некоторые недостатки. Например, сотрудникам порой сложно поддерживать связь с коллегами и руководством, а также соблюдать рабочий график. Кроме того, некоторые профессии требуют присутствия в офисе или на производстве, поэтому не могут быть переведены на удаленный формат — многие крупные государственные компании вернули сотрудников в офис после локдауна.

Анна Мухина отметила, что именно пандемия способствовала "взрывному росту" удаленки. Изначально людям был непривычен такой формат. Но прошел период адаптации, и многие осознали плюсы такой формы деятельности. Сегодня на рынке труда наблюдается спрос на работников удаленки.

Однако, как высказалась эксперт, 100-процентный удаленный график "не очень хорошая идея".

"Все-таки надо общаться с коллективом. А только через экран — это не то. Какой-то смешанный график должен быть: два через два или два дня в неделю в офисе, три удаленно или наоборот — это, наверное, как раз такой компромисс, где сочетаются и плюсы, и минусы этого графика. Это особенно актуально в крупных городах, к примеру, в Москве люди тратят много времени на дорогу, это утомляет", — сказала Анна Мухина.

В Трудовом кодексе РФ, по словам эксперта, нет понятия "удаленная работа", поэтому и законодательных изменений никаких не было. "Могут быть какие-то внутрикорпоративные указы", — заключила она.

Уточнения

Пандеми́я — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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