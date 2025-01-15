Китай планирует построить гигантскую солнечную электростанцию в космосе

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Китай объявил о намерении создать огромную солнечную электростанцию в космосе, которая будет передавать энергию на Землю с помощью микроволнового излучения. Этот проект, который станет частью амбициозной космической программы, предполагает использование новых тяжёлых ракет для доставки компонентов на орбиту.

Фото: CCTV by China National Space Agency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плотина Трёх ущелий на орбите

Солнечная электростанция в масштабе Трёх ущелий

Новая электростанция будет расположена на геостационарной орбите на высоте 36 000 км над Землёй и займёт площадь около 1 км в ширину. По значимости её уже сравнивают с китайской плотиной Трёх ущелий — крупнейшим гидроэнергетическим проектом в мире. Эта плотина ежегодно производит 100 миллиардов киловатт-часов электричества.

Как отметил главный конструктор ракет "Чанчжэн" (Long March) Лун Лэхао, реализация этого проекта "равносильна переносу плотины Трёх ущелий на орбиту".

Преимущества космической солнечной энергии

Солнечные панели на Земле сталкиваются с ограничениями, такими как облачность и поглощение солнечной радиации атмосферой. В космосе интенсивность солнечного света примерно в 10 раз выше, что делает космическую солнечную энергию (SBSP) перспективным решением. Эта технология может обеспечить стабильный источник энергии, который не зависит от времени суток и погодных условий.

Ключевым вызовом остаётся доставка всех компонентов на орбиту. Для этого Китай разрабатывает новую многоразовую тяжёлую ракету "Чанчжэн-9" (Long March-9), способную поднимать до 150 тонн груза. Эта ракета также станет основой для лунной программы Китая, включая строительство международной лунной базы к 2035 году.

Китай не единственный

Интерес к технологиям SBSP проявляют и другие страны. Американские компании Lockheed Martin и Northrop Grumman, Европейское космическое агентство (ESA) и японская космическая организация JAXA также исследуют потенциал таких станций. В частности, JAXA планирует запуск демонстрационного спутника в этом году для оценки технологии.

Вызовы и будущее проекта

Несмотря на прогресс, проект столкнётся с рядом технических и экономических вызовов, включая высокую стоимость запусков, сложности сборки на орбите и безопасность передачи энергии на Землю. Однако успешная реализация этой идеи может изменить энергетическую отрасль, обеспечив практически бесконечный источник возобновляемой энергии.

Уточнения

«Три ущелья» (кит трад. 三峽, упр. 三峡, пиньинь Sānxiá, палл. Санься) — гравитационная плотинная гидроэлектростанция, расположенная на реке Янцзы в провинции Хубэй, Китай.



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