Россия закупила пылесосы у Индии на 3,86 млн долларов

С января по октябрь прошлого года Россия приобрела у Индии пылесосы на сумму 3,86 миллиона долларов, что стало рекордом в истории взаимной торговли этими товарами.
Такие данные предоставило РИА Новости, основываясь на анализе информации индийского статистического ведомства. По сравнению с тем же периодом предыдущего года, закупки выросли в 193 раза.
Кроме пылесосов, другие электрические устройства и оборудование также показали значительный рост импорта в 2023 году. В частности:
Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.
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