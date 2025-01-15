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Россия закупила пылесосы у Индии на 3,86 млн долларов

1:14
Экономика

С января по октябрь прошлого года Россия приобрела у Индии пылесосы на сумму 3,86 миллиона долларов, что стало рекордом в истории взаимной торговли этими товарами.

Робот-пылесос от Xiaomi
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Робот-пылесос от Xiaomi

Такие данные предоставило РИА Новости, основываясь на анализе информации индийского статистического ведомства. По сравнению с тем же периодом предыдущего года, закупки выросли в 193 раза.

Кроме пылесосов, другие электрические устройства и оборудование также показали значительный рост импорта в 2023 году. В частности:

  • Импорт деталей и механизмов для электрических генераторов из Индии увеличился в шесть раз и составил 4,21 миллиона долларов.
  • Поставки аккумуляторов удвоились и достигли 10,32 миллиона долларов.
  • Импорт электробритв и машин для стрижки волос вырос в 19 раз, составив 1,14 миллиона долларов.
  • Поставки электрических водонагревателей увеличились в пять раз и составили 11,25 миллиона долларов.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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