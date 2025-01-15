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Работодатели ищут сотрудников с навыками AI

1:08
Экономика

За последние три месяца в Новосибирской области работодатели открыли 890 вакансий для специалистов, обладающих навыками работы с инструментами искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Наиболее часто такие требования предъявляются к программистам, разработчикам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, а также финансовым и инвестиционным аналитикам, дизайнерам и художникам. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru Сибирь, согласно информации от РБК Новосибирск.

В течение того же периода в Новосибирской области было зарегистрировано 111 вакансий, где требуются навыки работы с чат-ботом ChatGPT. Работодатели ищут таких специалистов среди программистов, разработчиков, маркетологов, интернет-маркетологов, копирайтеров, редакторов, SMM-менеджеров и контент-менеджеров.

Тем, кто устраивается на такие вакансии, работодатели предлагают возможности для обучения и развития, повышения квалификации, а также менторство и наставничество.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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