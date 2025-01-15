Топливный рынок — что ждёт автовладельцев в ближайшие годы

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на топливо продолжают расти: в Тюмени литр АИ-95 стоит от 57 до 61 рубля, а АИ-92 — от 53 до 54 рублей.

Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бензоколонки на автозаправочной станции

Об этом сообщает tmn.aif.ru. Эксперты прогнозируют, что снижение цен не предвидится.

Мировые цены на нефть продолжают расти, что напрямую сказывается на стоимости топлива. Увеличение налоговой нагрузки на нефтяников и акцизов на топливо также добавляет к конечной цене. С 1 января 2024 года акцизы на бензин и дизельное топливо выросли на 4,9%, а с 1 января 2025 года — на 14% для бензина и 16% для дизельного топлива.

В условиях роста цен на бензин автовладельцы начинают обращать внимание на малолитражные, электрические и гибридные автомобили. Электромобили будут занимать все более значимые позиции, так как они требуют меньших затрат на топливо. Автопроизводители активно вкладываются в развитие электрических автомобилей, а правительства создают необходимую инфраструктуру для их массового использования.

Переход на более экономичный транспорт приведет к сокращению числа автомобилей и увеличению популярности велосипедов и электросамокатов. Каршеринг и совместные поездки станут более распространенными, а использование личного автомобиля для одиночных поездок может рассматриваться как роскошь.

Рекомендации по снижению расходов на топливо:

Плавное ускорение и торможение, избегание частых коротких поездок и регулярное обслуживание автомобиля.

Мониторинг цен на разных заправках и использование бонусов и программ лояльности АЗС.

Установка газобаллонного оборудования может оказаться невыгодной, так как потребует модернизации автомобиля и может снизить ресурс работы двигателя.

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Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.





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