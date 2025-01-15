Топливный рынок — что ждёт автовладельцев в ближайшие годы

Цены на топливо продолжают расти: в Тюмени литр АИ-95 стоит от 57 до 61 рубля, а АИ-92 — от 53 до 54 рублей.
Об этом сообщает tmn.aif.ru. Эксперты прогнозируют, что снижение цен не предвидится.
Мировые цены на нефть продолжают расти, что напрямую сказывается на стоимости топлива. Увеличение налоговой нагрузки на нефтяников и акцизов на топливо также добавляет к конечной цене. С 1 января 2024 года акцизы на бензин и дизельное топливо выросли на 4,9%, а с 1 января 2025 года — на 14% для бензина и 16% для дизельного топлива.
В условиях роста цен на бензин автовладельцы начинают обращать внимание на малолитражные, электрические и гибридные автомобили. Электромобили будут занимать все более значимые позиции, так как они требуют меньших затрат на топливо. Автопроизводители активно вкладываются в развитие электрических автомобилей, а правительства создают необходимую инфраструктуру для их массового использования.
Переход на более экономичный транспорт приведет к сокращению числа автомобилей и увеличению популярности велосипедов и электросамокатов. Каршеринг и совместные поездки станут более распространенными, а использование личного автомобиля для одиночных поездок может рассматриваться как роскошь.
Рекомендации по снижению расходов на топливо:
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Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
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