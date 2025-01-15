Россия занимает прочные позиции на рынке бобовых в Индии

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первые десять месяцев прошлого года Индия увеличила импорт овощей из России более чем в двадцать раз по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Фото: pixabay.com by 821292, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бобовые культуры

В октябре закупки из России возросли почти в пять раз по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Основу экспорта составили бобовые культуры, согласно данным индийского статистического ведомства, проанализированным РИА Новости.

Общая стоимость экспорта овощей и корнеплодов из России в Индию с января по октябрь 2024 года составила 435,4 миллиона долларов, что в 23,4 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

В октябре прошлого года объем импорта овощей из России составил 17,1 миллиона долларов, что в 4,9 раза превышает показатели аналогичного месяца позапрошлого года, а по сравнению с сентябрем рост составил 20%.

Основным товаром остается горох, на который пришлось 15,7 миллиона долларов импорта. Также значительные суммы составили нут (1,1 миллиона долларов) и чечевица (270 тысяч долларов). В октябре Индия импортировала бобовые из других стран на сумму 2,31 миллиарда долларов, при этом Россия заняла десятое место по объему поставок, сохранив свою позицию с октября 2023 года.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.