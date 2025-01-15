Европейская комиссия готовит санкции против российского алюминия

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейская комиссия готовит новый, 16-й пакет санкций против России, который может включать запрет на импорт российского первичного алюминия. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алюминий

Согласно информации, пакет санкций может быть представлен в феврале 2025 года.

Европейская комиссия уже провела неофициальные встречи с представителями стран ЕС 14 января для обсуждения деталей этого пакета. По словам источников, запрет на алюминий будет вводиться постепенно.

Интересно, что на фоне возможного введения новых ограничений цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) достигла самого высокого уровня за месяц — $2602 за тонну.

Уточнения

Алюми́ний — это лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке.



Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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