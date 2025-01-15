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Зарплаты в Омске почти сравнялись с северными: люди больше не уезжают на вахту

1:23
Экономика

По данным Омскстата, среднемесячная зарплата в Омской области в ноябре 2024 года составила 65 133 рубля, что на 17,4% больше по сравнению с ноябрем 2023 года.

Деньги Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги Российской Федерации

Реальный рост зарплаты, учитывающий покупательную способность, составил 7,8%. В период с января по октябрь 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата была равна 62 074 рубля, что на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Реальная заработная плата — это показатель, отражающий, сколько товаров и услуг можно приобрести за свою зарплату, то есть фактически она показывает "покупательную способность" номинальной заработной платы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что рост зарплат в регионе снизил потребность в выезде на вахту, так как в некоторых отраслях зарплаты стали сопоставимы с теми, что предлагают на севере.

В Омской области наблюдается дефицит рабочих рук, что свидетельствует о высоком спросе на трудовые ресурсы, пишет gorod55.ru.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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