Зарплаты в Омске почти сравнялись с северными: люди больше не уезжают на вахту

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Омскстата, среднемесячная зарплата в Омской области в ноябре 2024 года составила 65 133 рубля, что на 17,4% больше по сравнению с ноябрем 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги Российской Федерации

Реальный рост зарплаты, учитывающий покупательную способность, составил 7,8%. В период с января по октябрь 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата была равна 62 074 рубля, что на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Реальная заработная плата — это показатель, отражающий, сколько товаров и услуг можно приобрести за свою зарплату, то есть фактически она показывает "покупательную способность" номинальной заработной платы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что рост зарплат в регионе снизил потребность в выезде на вахту, так как в некоторых отраслях зарплаты стали сопоставимы с теми, что предлагают на севере.

В Омской области наблюдается дефицит рабочих рук, что свидетельствует о высоком спросе на трудовые ресурсы, пишет gorod55.ru.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.