Великобритания расплачивается за санкции: в стране рекордные цены на промышленную энергию

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Великобритании зафиксированы самые высокие в мире цены на промышленную электроэнергию, что стало следствием западной политики санкций против России.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Флаг Великобритании

Эксперты отмечают, что в стране слабо развиты запасы газа, а энергетическая система достигла критической точки, сообщает "Царьград".

По данным Telegraph, британские предприятия рискуют столкнуться с дефицитом электроэнергии. Цены на неё в стране на 50% выше мирового среднего уровня, а в сравнении с США британские компании вынуждены платить в четыре раза больше.

Прогнозы экспертов неутешительные — высокие расценки на энергоресурсы продолжат расти. Это связано с амбициозными целями лейбористов по снижению углеродных выбросов до нуля. Дополнительно, в этом году Россия прекратила поставки газа через Украину, что в сочетании с холодной зимой привело к заметному сокращению запасов газа в ЕС.

Эти обстоятельства оказали влияние не только на Великобританию, но и на весь Евросоюз.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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