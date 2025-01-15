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Что не стоит открывать в 2025 году — мнение эксперта о бизнесе с нуля

1:17
Экономика

Сервис и здравоохранение являются двумя наиболее перспективными направлениями для бизнеса, которые можно запустить в 2025 году.

бизнес
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бизнес

О возможностях для тех, кто хочет открыть собственное дело в частном секторе, рассказала эксперт РАН и член межведомственной рабочей группы Минэкономразвития Людмила Варфоломеева в интервью для издания "МаниТаймс".

Она отметила, что стоит обратить внимание на "ресторанный бизнес, кафе и закусочные". Потребление еды и медицинских услуг останется актуальным даже в условиях строгой экономии.

Людмила Варфоломеева подчеркнула, что может показаться парадоксальным, но "успешные бизнесы часто возникают именно в периоды низкой экономической активности", когда на рынках наблюдается высокая непредсказуемость. В 2025 году инициативные и предприимчивые люди могут попробовать реализовать свои идеи, если у них есть вера в собственные силы, отметила эксперт РАН.

По рекомендациям РБК, в 2025 году не стоит открывать бизнес с минимальными вложениями, а также заниматься сферами дизайна, музыки, копирайтинга и консультаций.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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