Что не стоит открывать в 2025 году — мнение эксперта о бизнесе с нуля

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сервис и здравоохранение являются двумя наиболее перспективными направлениями для бизнеса, которые можно запустить в 2025 году.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ бизнес

О возможностях для тех, кто хочет открыть собственное дело в частном секторе, рассказала эксперт РАН и член межведомственной рабочей группы Минэкономразвития Людмила Варфоломеева в интервью для издания "МаниТаймс".

Она отметила, что стоит обратить внимание на "ресторанный бизнес, кафе и закусочные". Потребление еды и медицинских услуг останется актуальным даже в условиях строгой экономии.

Людмила Варфоломеева подчеркнула, что может показаться парадоксальным, но "успешные бизнесы часто возникают именно в периоды низкой экономической активности", когда на рынках наблюдается высокая непредсказуемость. В 2025 году инициативные и предприимчивые люди могут попробовать реализовать свои идеи, если у них есть вера в собственные силы, отметила эксперт РАН.

По рекомендациям РБК, в 2025 году не стоит открывать бизнес с минимальными вложениями, а также заниматься сферами дизайна, музыки, копирайтинга и консультаций.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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