Автодилеры предупредили о грядущем подорожании всех брендов на 10%

Цены на новые Lada и китайские модели пошли вверх с января

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России с начала года цены на новые автомобили выросли на 1,5-5%. Подорожание затронуло отечественные машины, включая модели Lada, а также популярные китайские бренды. Причина — рост утилизационного сбора и скачки курса рубля.

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Эксперты отмечают, что рост цен ещё не завершён. По их прогнозам, за первое полугодие стоимость автомобилей увеличится на 10%. Основной фактор — повышение утильсбора, которое не полностью отразилось в нынешних ценах. Также автодилеры сокращают акции и скидки, что дополнительно сказывается на конечной стоимости.

По словам представителей "Автостата", подорожание в 2025 году будет происходить постепенно. Курс валют продолжает оставаться нестабильным, а инфляция и высокая ключевая ставка Центробанка оказывают серьёзное давление на рынок.

Дилеры утверждают, что рост цен коснётся всех марок. Однако машины, которые выпускаются на территории России, вырастут в цене меньше всего благодаря высокой локализации производства.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.

