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Вспышка ящура в ЕС привела к запрету на поставки свиней в Россию

Россия резко ограничила импорт племенных свиней из Европы из-за угрозы ящура
1:10
Экономика

Россельхознадзор объявил о введении временного запрета на ввоз племенных свиней из стран Европы. Ограничения вступают в силу с 15 января и связаны с выявленной вспышкой ящура в Германии, которая может создать угрозу для российских фермерских хозяйств.

Свинья
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Свинья

Ранее аналогичные меры приняла Белоруссия, также обеспокоенная рисками распространения опасного заболевания. Кроме того, с 20 января Россельхознадзор намерен усилить контроль и ввести дополнительные ограничения на транзит животных и животноводческой продукции через территорию России.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры необходимы для предотвращения заноса ящура из третьих стран. Напомним, ящур представляет серьёзную угрозу для сельского хозяйства, так как передаётся от животных к человеку при употреблении сырого молока, молочной продукции и мяса.

Вспышка болезни может привести к серьёзным экономическим потерям и санитарным рискам. Меры Россельхознадзора направлены на защиту внутреннего рынка и здоровье граждан, отметили в ведомстве.

Уточнения

Я́щур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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