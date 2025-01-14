Ущерб от катастрофических пожаров в Калифорнии оценивается в $275 млрд

На юге Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары. По оценке экспертов компании AccuWeather, ущерб от стихии составит до 275 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Washington Post.
Стихия охватила крупные районы к западу и востоку от Лос-Анджелеса. Пламя уничтожило более 12 тысяч зданий, включая элитные дома на побережье между Санта-Моникой и Малибу. В этих районах цена недвижимости часто превышает два миллиона долларов.
Аналитики уверены, что по масштабам разрушений пожары в Калифорнии превосходят другие стихийные бедствия, случившиеся в США за последние годы. Для сравнения, ущерб от пожаров на Гавайях в 2023 году и урагана "Хелен" в 2024 году был заметно ниже.
По данным департамента пожарной охраны Калифорнии, площадь возгораний превысила 163 квадратных километра. Это больше территории Лихтенштейна. Специалисты предупреждают о риске новых возгораний. Пламя пока не полностью взято под контроль.
Лос-А́нджелес - город на юге штата Калифорния, США. Крупнейший по численности населения в штате и второй в стране (по переписи 2020 года — 3 849 297 человек). Город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением порядка 13 млн человек.
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