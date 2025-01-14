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Ущерб от катастрофических пожаров в Калифорнии оценивается в $275 млрд

Лесные пожары уничтожили богатейшие районы Калифорнии, убытки составляют $275 млрд
1:13
Экономика

На юге Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары. По оценке экспертов компании AccuWeather, ущерб от стихии составит до 275 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Лос-Анджелес
Фото: YouTube канал Euronews по-русски by Скриншот видео YouTube канала Euronews по-русски, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лос-Анджелес

Стихия охватила крупные районы к западу и востоку от Лос-Анджелеса. Пламя уничтожило более 12 тысяч зданий, включая элитные дома на побережье между Санта-Моникой и Малибу. В этих районах цена недвижимости часто превышает два миллиона долларов.

Аналитики уверены, что по масштабам разрушений пожары в Калифорнии превосходят другие стихийные бедствия, случившиеся в США за последние годы. Для сравнения, ущерб от пожаров на Гавайях в 2023 году и урагана "Хелен" в 2024 году был заметно ниже.

По данным департамента пожарной охраны Калифорнии, площадь возгораний превысила 163 квадратных километра. Это больше территории Лихтенштейна. Специалисты предупреждают о риске новых возгораний. Пламя пока не полностью взято под контроль.

Уточнения

Лос-А́нджелес - город на юге штата Калифорния, США. Крупнейший по численности населения в штате и второй в стране (по переписи 2020 года — 3 849 297 человек). Город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением порядка 13 млн человек.  

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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