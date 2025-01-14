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Валютные колебания создают сложности для компаний — евро против доллара в 2025 году

1:13
Экономика

На валютном рынке начинает доминировать мнение, что эпоха евро подходит к концу на фоне укрепления доллара — в пятницу курс евро к доллару вновь опустился ниже 1,018, что не наблюдалось с осени 2022 года.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Однако в долгосрочной перспективе курс скорее будет двигаться в обратном направлении. Эксперты считают, что курс доллара может продолжать укрепляться в первом квартале, но во второй половине года ожидается ослабление. Более того, согласно базовому сценарию, курс евро к доллару может восстановиться до 1,1 к декабрю следующего года, сообщает венгерское издание Economx.

В контексте валютных отношений определяющими факторами будут развитие инфляции в США, политика Дональда Трампа и структурные реформы в Европе. Безусловно, новые пошлины и ужесточение торговой политики в основном коснется торговли с Китаем. В области иммиграционной политики также ожидается ужесточение, но скорее символические меры, которые не приведут к массовым депортациям нелегальных иммигрантов в США. 

 

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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