Валютные колебания создают сложности для компаний — евро против доллара в 2025 году

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

На валютном рынке начинает доминировать мнение, что эпоха евро подходит к концу на фоне укрепления доллара — в пятницу курс евро к доллару вновь опустился ниже 1,018, что не наблюдалось с осени 2022 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Однако в долгосрочной перспективе курс скорее будет двигаться в обратном направлении. Эксперты считают, что курс доллара может продолжать укрепляться в первом квартале, но во второй половине года ожидается ослабление. Более того, согласно базовому сценарию, курс евро к доллару может восстановиться до 1,1 к декабрю следующего года, сообщает венгерское издание Economx.

В контексте валютных отношений определяющими факторами будут развитие инфляции в США, политика Дональда Трампа и структурные реформы в Европе. Безусловно, новые пошлины и ужесточение торговой политики в основном коснется торговли с Китаем. В области иммиграционной политики также ожидается ужесточение, но скорее символические меры, которые не приведут к массовым депортациям нелегальных иммигрантов в США.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



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