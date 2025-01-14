Казахстанские АЗС Газпромнефть попали в санкционный список

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сеть автозаправочных станций "Газпромнефть" в Казахстане попала в санкционный список министерства финансов США.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Об этом сообщает Ulysmedia. kz со ссылкой на информацию Sputnik Казахстан, которая появилась на сайте ТОО "Газпромнефть-Казахстанская операционная компания".

Согласно данным агентства, более 30 российских нефтесервисных компаний, работающих за пределами страны, были включены в новый санкционный список Минфина США. В числе этих компаний находится Gazprom Neft Kazakhstan LLP — дочерняя структура "Газпром нефти", занимающаяся оптовыми и розничными продажами нефтепродуктов казахстанских НПЗ и Омского нефтеперерабатывающего завода.

Сеть АЗС "Газпромнефть" в Казахстане включает 78 станций, расположенных в таких городах, как Астана, Алматы, Талдыкорган, Шымкент, Тараз, Туркестан, Сарыагаш, Кентау, а также в Карагандинской, Темиртау, Павлодарской, Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.





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