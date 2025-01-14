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Самую дешёвую комнату в Москве оценили в 2,6 млн рублей

1:15
Экономика

В январе 2025 года в Москве на рынке недвижимости представлено 912 комнат, что на 10,5% меньше по сравнению с прошлым годом (снижение на 107 предложений).

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Средняя стоимость такого жилья составляет 5,5 миллиона рублей, хотя можно найти и более доступные варианты. Об этом сообщает пресс-служба "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" в издании "Вести Подмосковья".

На данный момент самая низкая цена за комнату в столице составляет 2,6 миллиона рублей, в то время как в прошлом году самый бюджетный вариант стоил 2,48 миллиона рублей. В этом году речь идет о комнате площадью 11,6 квадратных метров в двухкомнатной квартире на первом этаже в ТАО Москвы.

Эксперт прокомментировал, стоит ли платить 1 миллион рублей за апартаменты площадью 2,3 квадратных метра. Это крошечное жилье включает только диван, стол и раковину, а санузел и душ находятся в общем коридоре или на этаже, при этом кухня отсутствует.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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