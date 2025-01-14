Биржевые цены на нефть выросли на 3%

Биржевые цены на нефть выросли на 2-3 процента, достигнув максимально высокого уровня за последние четыре месяца.
На европейских рынках к моменту закрытия цена на нефть марки WTI увеличилась на 2,73 процента, составив 78,65 доллара за баррель в международной торговле. Тем временем стоимость продажи сырой нефти поднялась на 1,88 процента и достигла 81,26 доллара за баррель, сообщает венгерское издание Index.
По информации издания Economx, такой рост произошел на фоне введения новых санкций со стороны США в отношении российского энергетического сектора.
Рынок тревожит перспектива безопасности поставок.
Ба́ррель (англ
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.