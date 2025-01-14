Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 проверенных способов разгладить морщины без уколов
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод
Эта секретная кнопка решит проблему со стеклами вашего авто
Худеем по уму: откуда на самом деле берётся лишний вес?
Домашняя рикотта за 30 минут: секрет идеального вкуса
Михаил Шац* встретился с дочерью и увидел, что она глубоко беременна
Почему фрукты вызывают вздутие живота и как этого избежать
Кого лучше завести — кота или кошку? Плюсы и минусы обоих полов
Чем опасно мытьё курицы: советы по безопасности на кухне

Биржевые цены на нефть выросли на 3%

0:50
Экономика

Биржевые цены на нефть выросли на 2-3 процента, достигнув максимально высокого уровня за последние четыре месяца.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

На европейских рынках к моменту закрытия цена на нефть марки WTI увеличилась на 2,73 процента, составив 78,65 доллара за баррель в международной торговле. Тем временем стоимость продажи сырой нефти поднялась на 1,88 процента и достигла 81,26 доллара за баррель, сообщает венгерское издание Index.

По информации издания Economx, такой рост произошел на фоне введения новых санкций со стороны США в отношении российского энергетического сектора.

Рынок тревожит перспектива безопасности поставок. 

Уточнения

Ба́ррель (англ   lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Шоу-бизнес
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Последние материалы
5 проверенных способов разгладить морщины без уколов
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод
Эта секретная кнопка решит проблему со стеклами вашего авто
Худеем по уму: откуда на самом деле берётся лишний вес?
Домашняя рикотта за 30 минут: секрет идеального вкуса
Михаил Шац* встретился с дочерью и увидел, что она глубоко беременна
Почему фрукты вызывают вздутие живота и как этого избежать
Биржевые цены на нефть выросли на 3%
Кого лучше завести — кота или кошку? Плюсы и минусы обоих полов
Чем опасно мытьё курицы: советы по безопасности на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.