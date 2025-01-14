Биржевые цены на нефть выросли на 3%

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Биржевые цены на нефть выросли на 2-3 процента, достигнув максимально высокого уровня за последние четыре месяца.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

На европейских рынках к моменту закрытия цена на нефть марки WTI увеличилась на 2,73 процента, составив 78,65 доллара за баррель в международной торговле. Тем временем стоимость продажи сырой нефти поднялась на 1,88 процента и достигла 81,26 доллара за баррель, сообщает венгерское издание Index.

По информации издания Economx, такой рост произошел на фоне введения новых санкций со стороны США в отношении российского энергетического сектора.

Рынок тревожит перспектива безопасности поставок.

Уточнения

Ба́ррель (англ lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.





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