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Фрахт танкеров значительно подорожал — последствия санкций для нефтяного рынка

1:32
Экономика

США наложили санкции на более чем 150 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, сообщает EADaily.

Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр
Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр

В результате фрахт судов для доставки нефти по маршруту из Ближнего Востока в Китай увеличился на 39%. Стоимость перевозки нефти из США в Великобританию достигла 31 тысячи долларов. 

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае начали искать альтернативные источники поставок в ответ на санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". Под действием санкций оказались 35% флота, который осуществлял доставку нефти в Индию и Китай.

Китайская компания Unipec арендовала несколько супертанкеров и закупила партии нефти из Европы и Африки. В частности, Unipec приобрела 2 миллиона баррелей норвежской нефти марки Johan Sverdrup и 1 миллион баррелей сенегальской нефти марки Sangomar. Ожидается, что доступность танкеров может уменьшиться из-за необходимости искать дополнительные суда для транспортировки российской и иранской нефти.

Санкции имеют цель увеличить издержки и уменьшить доходы России, что негативно сказывается на западных экономиках. При этом стоимость эталонной марки нефти Brent выросла до 81 доллара, и дальнейшее удорожание фрахта может привести к дополнительному увеличению цены на 1 доллар за баррель.

Уточнения

Фрахт (нем. Fracht, англ. freight) — обусловленная договором или законом плата за перевозку груза.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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