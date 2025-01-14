Фрахт танкеров значительно подорожал — последствия санкций для нефтяного рынка

США наложили санкции на более чем 150 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, сообщает EADaily.
В результате фрахт судов для доставки нефти по маршруту из Ближнего Востока в Китай увеличился на 39%. Стоимость перевозки нефти из США в Великобританию достигла 31 тысячи долларов.
Нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае начали искать альтернативные источники поставок в ответ на санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". Под действием санкций оказались 35% флота, который осуществлял доставку нефти в Индию и Китай.
Китайская компания Unipec арендовала несколько супертанкеров и закупила партии нефти из Европы и Африки. В частности, Unipec приобрела 2 миллиона баррелей норвежской нефти марки Johan Sverdrup и 1 миллион баррелей сенегальской нефти марки Sangomar. Ожидается, что доступность танкеров может уменьшиться из-за необходимости искать дополнительные суда для транспортировки российской и иранской нефти.
Санкции имеют цель увеличить издержки и уменьшить доходы России, что негативно сказывается на западных экономиках. При этом стоимость эталонной марки нефти Brent выросла до 81 доллара, и дальнейшее удорожание фрахта может привести к дополнительному увеличению цены на 1 доллар за баррель.
Фрахт (нем. Fracht, англ. freight) — обусловленная договором или законом плата за перевозку груза.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.