Сроки действия платёжных карт для нерезидентов Казахстана ограничили до 12 месяцев

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана теперь составляет максимум 12 месяцев.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Эти изменения были внесены в законодательство Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Также агентство ограничило количество карт, которые может оформить один клиент.

Данные меры направлены на минимизацию рисков использования банковских услуг в сферах незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, согласно информации от РБК.

Власти потребовали от банков проводить проверку информации о бенефициарах компаний. Для этой цели разрешается использовать официальные документы и открытые источники. Ранее бенефициаром считался владелец не менее 25% акций, однако новые правила не касаются уже существующих платежных карт.

Согласно статистике, с 2022 по 2024 годы платежные карты казахстанских банков получили почти 695 тысяч россиян, обладающих ИНН.

Уточнения

Нерезиденты (англ. non-resident) — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно проживающие в другом.





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