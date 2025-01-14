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Сроки действия платёжных карт для нерезидентов Казахстана ограничили до 12 месяцев

1:08
Экономика

Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана теперь составляет максимум 12 месяцев.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Эти изменения были внесены в законодательство Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Также агентство ограничило количество карт, которые может оформить один клиент.

Данные меры направлены на минимизацию рисков использования банковских услуг в сферах незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, согласно информации от РБК.

Власти потребовали от банков проводить проверку информации о бенефициарах компаний. Для этой цели разрешается использовать официальные документы и открытые источники. Ранее бенефициаром считался владелец не менее 25% акций, однако новые правила не касаются уже существующих платежных карт.

Согласно статистике, с 2022 по 2024 годы платежные карты казахстанских банков получили почти 695 тысяч россиян, обладающих ИНН.

 

Уточнения

Нерезиденты (англ. non-resident) — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно проживающие в другом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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