В энергетическом кризисе, с которым столкнулась Молдавия, виноваты власти страны. Такое мнение высказал помощник президента России Николай Патрушев в интервью изданию KP.RU.
По его словам, кризис спровоцирован бездумной политикой Кишинева, который полностью следует указаниям Брюсселя. Патрушев отметил, что молдавские чиновники сознательно уменьшают зависимость от российского газа, что приводит к ухудшению положения в стране.
"Руководство Молдавии загоняет себя в глубокий кризис, продолжая русофобскую политику", — подчеркнул он. По мнению Патрушева, для выхода из сложившейся ситуации Кишиневу следует признать свои ошибки и начать работу над их исправлением.
Помощник президента также добавил, что вместо поиска врагов внутри страны или в Приднестровье властям нужно сосредоточиться на реальных проблемах, которые беспокоят граждан.
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