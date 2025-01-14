Патрушев заявил о полной ответственности молдавских властей за энергокризис

Николай Патрушев: энергокризис в Молдавии — результат послушания приказам из ЕС

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В энергетическом кризисе, с которым столкнулась Молдавия, виноваты власти страны. Такое мнение высказал помощник президента России Николай Патрушев в интервью изданию KP.RU.

Фото: pixabay.com/photos электричество

По его словам, кризис спровоцирован бездумной политикой Кишинева, который полностью следует указаниям Брюсселя. Патрушев отметил, что молдавские чиновники сознательно уменьшают зависимость от российского газа, что приводит к ухудшению положения в стране.

"Руководство Молдавии загоняет себя в глубокий кризис, продолжая русофобскую политику", — подчеркнул он. По мнению Патрушева, для выхода из сложившейся ситуации Кишиневу следует признать свои ошибки и начать работу над их исправлением.

Помощник президента также добавил, что вместо поиска врагов внутри страны или в Приднестровье властям нужно сосредоточиться на реальных проблемах, которые беспокоят граждан.

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