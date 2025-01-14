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Конкуренция с Россией заставляет немецкого производителя удобрений приостановить деятельность

1:19
Экономика

Крупнейший производитель удобрений в Германии, компания "ЭсКВэ", вынужден был приостановить работу одной из своих двух производственных установок на неопределенный срок, передает EADaily.

Анализ почвы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ почвы

Основной причиной данного шага является растущая конкуренция со стороны российских экспортеров.

Представители компании отметили, что им не оказали должной поддержки со стороны правительства Германии и регулирующих органов Евросоюза. Политики не предприняли эффективных мер, чтобы остановить экспансию российских компаний на рынок, что вынуждает немецких производителей азотных удобрений уходить с рынка.

В течение 2022 и 2023 годов экспорт российских удобрений в Германию увеличился более чем в девять раз. Остановка части производственных мощностей продлится несколько дней, однако данное решение не скажется на 860 сотрудниках завода. Тем не менее, дальнейшее наполнение немецкого рынка российскими удобрениями может иметь серьезные последствия для местных производителей.

Генеральный директор компании Биттнер призвал к снижению цен на электроэнергию и газ, подчеркнув, что ЕС должен принять действенные меры в отношении российских удобрений.

Уточнения

Экспа́нсия (от лат. expansio «распространение, расширение») — территориальное, географическое или иное расширение зоны обитания или зоны влияния отдельного государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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