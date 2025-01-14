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Соликамский магниевый завод заключил соглашение на сумму 1 млрд рублей

1:08
Экономика

ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ), расположенный в Пермском крае, заключило соглашение на сумму 1 миллиард рублей.

Завод
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Завод

Подробности сделки не разглашаются, так как компания ссылается на постановление правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, передает URA. RU.

"Размер сделки составляет не более 1 011 032 312 рублей 62 копейки. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: информация не раскрывается", — говорится на интернет-ресурсе. Согласно данным, срок исполнения обязательств по сделке действует до 31 августа 2025 года.

ОАО "СМЗ" является частью горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом". Завод специализируется на производстве химической и редкоземельной продукции, а также магниевых сплавов. Ранее предприятие заключило соглашения на поставку 700 тонн губчатого титана и 20 тонн алюминия.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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