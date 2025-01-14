Соликамский магниевый завод заключил соглашение на сумму 1 млрд рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ), расположенный в Пермском крае, заключило соглашение на сумму 1 миллиард рублей.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0 Завод

Подробности сделки не разглашаются, так как компания ссылается на постановление правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, передает URA. RU.

"Размер сделки составляет не более 1 011 032 312 рублей 62 копейки. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: информация не раскрывается", — говорится на интернет-ресурсе. Согласно данным, срок исполнения обязательств по сделке действует до 31 августа 2025 года.

ОАО "СМЗ" является частью горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом". Завод специализируется на производстве химической и редкоземельной продукции, а также магниевых сплавов. Ранее предприятие заключило соглашения на поставку 700 тонн губчатого титана и 20 тонн алюминия.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.