Бренд байцзю назван самым дорогим среди алкогольных

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международная исследовательская группа Kantar со штаб-квартирой в Лондоне опубликовала топ-20 самых дорогих алкогольных брендов.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Самым дорогим среди них оказался бренд Moutai, под которым китайская компания Kweichow Moutai выпускает традиционный китайский напиток байцзю, передает РБК Вино.

Стоимость бренда Moutai оценили в 85,5 миллиарда долларов. Это в 4,5 раза больше, чем стоимость пивного бренда Corona, который занял второе место в рейтинге. Помимо Moutai в топ-20 вошли ещё три бренда байцзю: Wu Liang Ye на седьмом месте, National Cellar 1573 — на десятом, а Luzhou Laojiao — на девятнадцатом.

Байцзю — это крепкий алкогольный напиток в Китае, получаемый путем перегонки сырья. Его крепость может варьироваться от 40 до 60%.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



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