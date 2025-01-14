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Финансист Коган посоветовал россиянам распределить 1 млн по разным активам

Эксперт Коган из Bitkogan рассказал, как выгодно вложить миллион рублей в 2025 году
1:17
Экономика

Частным инвесторам стоит диверсифицировать свои вложения и не спешить с полным инвестированием средств. Такое мнение высказал основатель медиа Bitkogan Евгений Коган в интервью РБК.

Инвестиции
Фото: pixabay.com/photos
Инвестиции

По его словам, лучше распределить капитал по нескольким направлениям, учитывая рыночные колебания.

Финансист советует начать с вложения трети от имеющейся суммы, что составляет 300 тысяч рублей, и постепенно добавлять средства по мере изменения рыночной ситуации. Наиболее перспективными он назвал такие направления, как корпоративные облигации, акции недооцененных компаний и волатильные активы. Каждому из этих сегментов эксперт рекомендует выделить по 20% от первой части капитала.

Кроме того, стоит обратить внимание на фонды денежного рынка, золото и другие металлы, а также облигации федерального займа. На эти инструменты Евгений Коган советует выделить по 10% средств. Такой подход, по его мнению, позволит минимизировать риски и получить прибыль на фоне колебаний в экономике.

Эксперт подчеркнул важность правильного выбора активов и следования стратегии, основанной на текущих рыночных реалиях.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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