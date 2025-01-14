Почему идея о выплате россиянам с продажи энергоресурсов несостоятельна — мнение эксперта

Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов среди граждан. Право на получение доходов получат россияне с трудовым стажем не менее 15 лет.
Экономист Александр Разуваев в интервью с "Life" высказался об этой инициативе как о проявлении дешевого популизма. Он считает, что от этих доходов граждане будут получать "три копейки".
По словам эксперта, основные доходы от экспорта итак поступают в казну через налоги и дивиденды. Все сырьевые компании в России государственные.
Авторы инициативы вдохновились опытом стран Персидского залива. Однако в этих странах, как объясняет эксперт, другой уровень барреля на душу населения.
По мнению экономиста, данная инициатива непродуманная, глупая. Коммунисты, по его словам, живут в прошлом веке и предлагают постоянно популистские идеи.
Эксперт рекомендует, как решение, покупать акции через приложения, так как сейчас некоторые из них — дешевые.
Попули́зм (от лат. populus — народ) — политика, апеллирующая к широким массам и обещающая им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.