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Почему идея о выплате россиянам с продажи энергоресурсов несостоятельна — мнение эксперта

1:12
Экономика

Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов среди граждан. Право на получение доходов получат россияне с трудовым стажем не менее 15 лет.

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

Экономист Александр Разуваев в интервью с "Life" высказался об этой инициативе как о проявлении дешевого популизма. Он считает, что от этих доходов граждане будут получать "три копейки".

По словам эксперта, основные доходы от экспорта итак поступают в казну через налоги и дивиденды. Все сырьевые компании в России государственные.

Авторы инициативы вдохновились опытом стран Персидского залива. Однако в этих странах, как объясняет эксперт, другой уровень барреля на душу населения.

По мнению экономиста, данная инициатива непродуманная, глупая. Коммунисты, по его словам, живут в прошлом веке и предлагают постоянно популистские идеи.

Эксперт рекомендует, как решение, покупать акции через приложения, так как сейчас некоторые из них — дешевые.

Уточнения

Попули́зм (от лат. populus — народ) — политика, апеллирующая к широким массам и обещающая им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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