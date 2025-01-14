Почему идея о выплате россиянам с продажи энергоресурсов несостоятельна — мнение эксперта

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов среди граждан. Право на получение доходов получат россияне с трудовым стажем не менее 15 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Экономист Александр Разуваев в интервью с "Life" высказался об этой инициативе как о проявлении дешевого популизма. Он считает, что от этих доходов граждане будут получать "три копейки".

По словам эксперта, основные доходы от экспорта итак поступают в казну через налоги и дивиденды. Все сырьевые компании в России государственные.

Авторы инициативы вдохновились опытом стран Персидского залива. Однако в этих странах, как объясняет эксперт, другой уровень барреля на душу населения.

По мнению экономиста, данная инициатива непродуманная, глупая. Коммунисты, по его словам, живут в прошлом веке и предлагают постоянно популистские идеи.

Эксперт рекомендует, как решение, покупать акции через приложения, так как сейчас некоторые из них — дешевые.

Уточнения

Попули́зм (от лат. populus — народ) — политика, апеллирующая к широким массам и обещающая им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем.





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