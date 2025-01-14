Вице-спикер парламента Словакии поделился впечатлениями о посещении Ашана в Москве

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко побывал в московском супермаркете "Ашан", который находится в торговом центре "Авиапарк".

Фото: commons.wikimedia.org by Pit1233, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ашан

Своими наблюдениями он поделился в видеоролике, размещенном в социальных сетях. Политик снял трехминутный ролик, в котором осматривает ассортимент магазина. Он обращает внимание на разнообразие товаров: от свежих овощей и фруктов до мясных изделий, сыров и молочной продукции, пишет "Взгляд".

Данко отметил широкий выбор продуктов и сравнил цены с европейскими. В частности, он указал на наличие около 50 видов сливочного масла стоимостью от €1,30 до €2,80 и примерно 40 видов молока.

По словам политика, доступность продуктов в России сопоставима с европейской. Своим роликом Данко продемонстрировал жителям Словакии реальную ситуацию с продовольствием в российских магазинах.

Уточнения

Auchan «Аша́н» — французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей (в том числе сети продуктовых гипермаркетов Auchan).



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