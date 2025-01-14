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В ЮАР началась операция по спасению нелегальных золотоискателей с заброшенных шахт

1:19
Экономика

В последние десятилетия в ЮАР процветает нелегальная добыча золота.

Проходная золотая жила
Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Проходная золотая жила

Многие промышленные шахты истощились, однако около 30 000 нелегальных старателей добывают 10% золота страны в заброшенных шахтах (всего их 6000). Эти места часто контролируются преступными группировками, сообщает The Guardian.

Сотрудники полиции некоторое время блокировали выходы из шахт, чтобы заставить нелегалов уйти. Однако старатели боялись арестов, поэтому оставались под землей. 

Недавно  частная компания Mines Rescue Services начала проводить операцию по спасению шахтеров. Правительство дало разрешение на это после того, как сестра одного из тех, кто находился под землей, подала в суд.

Исполнительный директор Маннас Фури сообщил местной газете Sunday Times, что подъемная клеть компании, приводимая в движение лебедкой, может поднимать на поверхность по шесть человек в час. Операция может занять до 16 дней.

Представитель полиции Атленда Мате рассказала о погибших. Она также подчеркнула, что никто не должен был находиться под землей: там опасные газы, а также возможны злоупотребления со стороны нелегальных шахтеров.

Уточнения

Старатель — человек, занимающийся индивидуальной или артельной разработкой и добычей полезных ископаемых
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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