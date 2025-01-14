Правительство Испании намерено ограничить продажи домов иностранцам

Правительство Испании намерено ограничить продажи недвижимости иностранцам, значительно увеличив для них налоги.
Об этом сообщает Bloomberg. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что вводится новый налог, который будет взиматься с иностранных покупателей в размере, равном стоимости приобретаемого жилья. Это предложение будет вынесено на рассмотрение парламента и будет касаться граждан стран, не входящих в ЕС, которые не имеют законного статуса в регионе.
Это заявление сделано на фоне растущей обеспокоенности социалистического правительства Санчеса по поводу увеличения цен на жилье в стране, особенно в Мадриде. Данный план является частью более широких мер, включающих обещание предоставить государственные гарантии на определенные виды аренды и распределение тысяч квартир, принадлежащих недавно созданному жилищному агентству и другим структурам.
Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
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