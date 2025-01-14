Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка в выборе носков: она может стоить вам здоровья
Рецепт зимнего завтрака: полезная гранола за 30 минут
Декоративный кролик в доме: что нужно для счастья пушистика
Как избавиться от плохой осанки? Тренировки с гирями — это ответ врачей
Как вырастить кабачок быстро? Советы опытных садоводов
Урожайность до 800 кг с сотки: секреты лучших сортов кабачков
Горит чек: простые решения для водителей
Бриллиантовый блеск: трендовая идея для ваших ногтей
Как кошки запоминают слова и команды

Правительство Испании намерено ограничить продажи домов иностранцам

0:58
Экономика

Правительство Испании намерено ограничить продажи недвижимости иностранцам, значительно увеличив для них налоги.

Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Испания

Об этом сообщает Bloomberg. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что вводится новый налог, который будет взиматься с иностранных покупателей в размере, равном стоимости приобретаемого жилья. Это предложение будет вынесено на рассмотрение парламента и будет касаться граждан стран, не входящих в ЕС, которые не имеют законного статуса в регионе.

Это заявление сделано на фоне растущей обеспокоенности социалистического правительства Санчеса по поводу увеличения цен на жилье в стране, особенно в Мадриде. Данный план является частью более широких мер, включающих обещание предоставить государственные гарантии на определенные виды аренды и распределение тысяч квартир, принадлежащих недавно созданному жилищному агентству и другим структурам.

Уточнения

 
 Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Красота и стиль
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Последние материалы
Как избавиться от плохой осанки? Тренировки с гирями — это ответ врачей
Как вырастить кабачок быстро? Советы опытных садоводов
Урожайность до 800 кг с сотки: секреты лучших сортов кабачков
Горит чек: простые решения для водителей
Бриллиантовый блеск: трендовая идея для ваших ногтей
Как кошки запоминают слова и команды
Три секрета для мгновенного успокоения: простые способы при панике и стрессе
Внеземные организмы: жизнь на других планетах может быть совершенно другой
Правительство Испании намерено ограничить продажи домов иностранцам
Детокс после застолий: 4 привычки, которые вернут энергию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.