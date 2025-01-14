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На Дальневосточной железной дороге нарастили погрузку

1:45
Экономика

Показатели погрузки на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) увеличились на 2,6% в 2024 году.

Цистерна с метанолом
Фото: Wikimedia Commons by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цистерна с метанолом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещённую на сайте компании.

На железной дороге было перевезено 36,1 миллиона тонн каменного угля (на 4,2% больше по сравнению с прошлым годом), 8,6 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов (на 2,8% больше), 3,1 миллиона тонн строительных материалов (на 11,6% меньше), 3 миллиона тонн железной и марганцевой руды (на 5,8% больше), 2,7 миллиона тонн лесных грузов (без изменений), 2,5 миллиона тонн контейнерных грузов (на 10,2% больше) и прочие грузы.

Грузооборот за 2024 год остался на уровне показателей 2023 года и составил 238 миллиардов тарифных тонно-километров. Грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период составил 297 миллиардов тонно-километров, что также соответствует уровню 2023 года.

В 2024 году налоговые выплаты составили 43,2 миллиарда рублей. Как сообщили ТАСС в ДВЖД, в 2023 году магистраль перечислила в государственные внебюджетные фонды и бюджеты регионов 43,4 миллиарда рублей в налогах и взносах.

Уточнения

Дальневосто́чная желе́зная доро́га (ДВЖД) — один из 16 филиалов-дорог ОАО «Российские железные дороги», управляющий частью железнодорожной сети страны, располагающийся на территории Хабаровского, Приморского краёв, Республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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