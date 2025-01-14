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Сибагро приступит к модернизации птицефабрики Томская

1:03
Экономика

Один из ведущих агрохолдингов России, "Сибагро", в 2025 году начнет модернизацию птицефабрики "Томская".

Яйца
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Инвестиции достигают 500 миллионов рублей. Это позволит увеличить объем производства яиц на 63%, достигнув 170,5 миллионов яиц в год. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.

В рамках проекта планируется реконструкция четырех корпусов для кур-несушек и молодняка. На ремонт этих корпусов будет выделено 166,7 миллиона рублей, в то время как ремонт инженерных коммуникаций оценен в 10 миллионов рублей. Остальные средства будут направлены на приобретение оборудования для птичников.

Реализация проекта происходит в рамках программы льготного инвестиционного кредитования, организованной Минсельхозом РФ для поддержки сельскохозяйственных производителей.

Уточнения

Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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