Роспотребнадзор проведёт внеплановые проверки в сети магазинов Светофор

В федеральной сети магазинов "Светофор" и гипермаркетах "Маяк", принадлежащих "Светофор Групп", состоятся внеплановые проверки Роспотребнадзора.
Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.
По информации источника, депутат Сергей Лисовский инициировал проверки из-за продажи некачественной и небезопасной продукции, которая в том числе не соответствует техническим регламентам по производству пищевых товаров.
Проверки уже получили одобрение от первого вице-премьера Дениса Мантурова.
Антимонопольная служба также проводит анализ деятельности торговой сети "Светофор" на предмет возможных нарушений закона о торговле и антимонопольного законодательства. Уже зафиксированы злоупотребления в четырех логистических центрах.
Проверки Роспотребнадзора намечены на конец января.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.