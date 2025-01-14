Роспотребнадзор проведёт внеплановые проверки в сети магазинов Светофор

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В федеральной сети магазинов "Светофор" и гипермаркетах "Маяк", принадлежащих "Светофор Групп", состоятся внеплановые проверки Роспотребнадзора.

Фото: flickr.com by Secom Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ склад

Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

По информации источника, депутат Сергей Лисовский инициировал проверки из-за продажи некачественной и небезопасной продукции, которая в том числе не соответствует техническим регламентам по производству пищевых товаров.

Проверки уже получили одобрение от первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Антимонопольная служба также проводит анализ деятельности торговой сети "Светофор" на предмет возможных нарушений закона о торговле и антимонопольного законодательства. Уже зафиксированы злоупотребления в четырех логистических центрах.

Проверки Роспотребнадзора намечены на конец января.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.



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