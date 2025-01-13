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Крупнейшая гидроаккумулирующая станция мира запущена в Китае!

1:55
Экономика

Гидроаккумулирующая электростанция Fengning, расположенная в провинции Хэбэй, достигла полной готовности к эксплуатации после запуска новейшего агрегата. Этот масштабный проект стоимостью 2,6 миллиарда долларов стал новым этапом в развитии мировых технологий хранения энергии.

Электростанция
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Электростанция

Технический гигант с колоссальной мощностью

Fengning впечатляет своими характеристиками, пишет Kaldata.

Установленная мощность: 3,6 ГВт, обеспечиваемая 12 реверсивными гидротурбинами мощностью 300 МВт каждая.

Ежегодная генерация: 6,61 ТВтч, с потреблением 8,71 ТВтч для перекачки воды.

Резервуары: Верхний объемом 45,04 млн куб. м и нижний на 71,56 млн куб. м.

При полной загрузке станция способна работать на полной мощности 10,8 часов, накапливая 40 ГВтч энергии, что делает ее крупнейшим объектом подобного рода в Северном Китае.

Уникальные особенности

Станция Fengning включает крупнейшую в мире подземную электростанцию (414 м длиной, 54,5 м высотой и 25 м шириной), окруженную вспомогательной инфраструктурой из 190 тоннелей протяженностью более 50 км.

Новейшие технологии насосов с регулируемой частотой вращения обеспечивают гибкое управление нагрузкой и мгновенное реагирование на изменения частоты сети. Это позволяет станции эффективно компенсировать колебания в производстве энергии ветра и солнца.

Уточнения

Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения — и сооружений) для производства электроэнергии.

Кита́й — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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