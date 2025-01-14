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Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк объединяют усилия в области платёжных решений

0:59
Экономика

Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк основали общество с ограниченной ответственностью "Финтех-платформа" для разработки современных платежных технологий.

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Регистрация компании была завершена на прошлой неделе, что подтверждается данными из ЕГРЮЛ. Уставный капитал организации составляет 1 миллион рублей. Основным владельцем с долей 45% является компания "Цифровые активы", ранее входившая в группу Сбера. Альфа-банк и Т-Банк обладают по 27,5% акций каждый.

В настоящее время проводится формирование команды новой компании. Утверждены ключевые руководящие лица — генеральным директором назначен Дмитрий Филинов, который имеет более 25 лет опыта работы в области платежных решений. Последние 10 лет он возглавлял московский офис компании TSYS и был членом совета директоров TSYS International.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный рее́стр юриди́ческих ли́ц (акр. ЕГРЮЛ) — федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах на территории Российской Федерации.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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