Экономика в кризис — россияне пересматривают свои расходы

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне начали приобретать "более доступные категории" товаров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с кошельком

Об этом в интервью изданию "МаниТаймс" сообщил экономист и финансовый аналитик Александр Лежава. По словам эксперта, в условиях сложной экономической ситуации многие пересматривают свои финансовые привычки.

Основные тенденции заключаются в том, что покупается меньше товаров, а "расходы увеличиваются, в то время как объем потребляемых товаров в натуральном выражении сокращается".

У россиян уменьшились средства, которые "можно было бы свободно расходовать" при иных условиях. Эксперт прогнозирует, что такая тенденция сохранится. В то же время, тем, кто располагает определёнными накоплениями, открываются возможности стать вкладчиками банков, предлагающих привлекательные условия по депозитам, которые могут обеспечить доходность до 30% в год.

Александр Лежава отмечает, что те, у кого не хватает средств, "сокращают свои расходы". Если раньше люди уделяли внимание "более качественным и дорогим товарам", то сегодня они вынуждены "переориентироваться на более доступные продукты". Он добавил, что "темпы роста заработной платы не успевают за увеличением цен на товары и услуги".

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).





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