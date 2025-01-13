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Экономика в кризис — россияне пересматривают свои расходы

1:18
Экономика

Россияне начали приобретать "более доступные категории" товаров.

Человек с кошельком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с кошельком

Об этом в интервью изданию "МаниТаймс" сообщил экономист и финансовый аналитик Александр Лежава. По словам эксперта, в условиях сложной экономической ситуации многие пересматривают свои финансовые привычки.

Основные тенденции заключаются в том, что покупается меньше товаров, а "расходы увеличиваются, в то время как объем потребляемых товаров в натуральном выражении сокращается".

У россиян уменьшились средства, которые "можно было бы свободно расходовать" при иных условиях. Эксперт прогнозирует, что такая тенденция сохранится. В то же время, тем, кто располагает определёнными накоплениями, открываются возможности стать вкладчиками банков, предлагающих привлекательные условия по депозитам, которые могут обеспечить доходность до 30% в год.

Александр Лежава отмечает, что те, у кого не хватает средств, "сокращают свои расходы". Если раньше люди уделяли внимание "более качественным и дорогим товарам", то сегодня они вынуждены "переориентироваться на более доступные продукты". Он добавил, что "темпы роста заработной платы не успевают за увеличением цен на товары и услуги".

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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