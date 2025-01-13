Почему Центробанк не отважится изъять средства с вкладов россиян

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если Центральный банк России начнет изымать средства с вкладов граждан, это может привести к разрушению нынешней финансовой системы.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Такое мнение озвучил независимый аналитик Роман Ткачук в интервью NewsInfo. Ru.

"Последствия будут очень простые — это разрушение текущей финансовой системы, полное недоверие к нынешним финансовым институтам, в частности, банкам", — отметил эксперт.

Он также отметил, что после подобных шагов со стороны ЦБ РФ, граждане начнут искать способы вывести свои деньги из банков и терять к ним доверие. В итоге регуляторы не смогут предоставлять кредиты ни физическим, ни юридическим лицам, что может остановить экономику.

Ткачук напомнил о похожей ситуации с вкладами в 1991 году, которая впоследствии привела к экономическому кризису.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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