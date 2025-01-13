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Переход на электробусы в городах требует развития необходимой инфраструктуры

1:31
Экономика

Увеличение парка электробусов, безусловно, имеет больше плюсов, нежели минусов.

Знак остановки общественного транспорта
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Знак остановки общественного транспорта

Владимир Валдин, директор по решениям в области общественного транспорта компании "Симетра" в разговоре с NewsInfo.Ru озвучил положительные моменты: снижение уровня выбросов, улучшение экологической ситуации, а также экономическая выгода.

Однако, по словам эксперта, каждая ситуация требует индивидуального анализа. Оптимальный подход включает сочетание математического моделирования и экономических расчетов. В городах с троллейбусной сетью более выгодно применять троллейбусы с увеличенной автономией. В городах, где нет электротранспорта, электробусы с ночной подзарядкой могут быть более привлекательными.

Высокие начальные инвестиции окупаются со временем. Стоимость электробусов и зарядного оборудования превышает цену привычных моделей. Необходимо не только купить автомобили, но и развивать соответствующую инфраструктуру. В городах с существующим электротранспортом часто возникают проблемы с кабельными сетями. Внедрение электробусов требует серьезного анализа и продуманного подхода. Общественный транспорт не приносит прибыли сразу, социально-экономические эффекты становятся заметными лишь спустя время.

В долгосрочной перспективе электротранспорт может оказаться более экономически оправданным решением, заключил эксперт.

Уточнения

Электро́бус (электрический автобус) — безрельсовое механическое транспортное средство общего пользования c электрическим приводом, предназначенное для перевозки по дорогам людей по установленному маршруту.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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