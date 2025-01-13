Поставки каспийского газа в Европу сокращаются

Поставки каспийского газа в Европу не восстановились после выявления проблемы на подводном газопроводе в месторождении Шах-Дениз, сообщает EADaily.
С начала года экспорт топлива сократился на 29%. По данным операторов газопроводов, поставки осуществляются только в Италию. Компания BP проинформировала о проблеме с трубопроводом, который отвечает за экспорт конденсата, что привело к приостановке производственных и экспортных операций с платформы.
На 11 января поставки газа из Азербайджана в Европу остаются на уровне 24 миллионов кубометров в сутки, которые, согласно данным TAP, будут поддерживаться и 13 января. Все страны-получатели испытывают нехватку, включая Болгарию и Сербию. В Италии не хватает 4 миллионов кубометров, а в Греции — 2,9 миллиона кубометров. Болгария смогла получить замещающее количество газа от турецкой компании Botas, а поставки из Турции увеличились до 2 миллионов кубометров в сутки.
Поставки по "Турецкому потоку" и отбор газа из хранилища "Чирен" остаются стабильными.
Президент Сербии отметил, что сроки восстановления поставок газа пока неизвестны. Нехватка газа может стать серьезной только в случае резкого похолодания. Компании Botas и "Газпром" могут увеличить объемы замещающих поставок российского газа.
Шах-Дениз (азерб. Şahdəniz) — шельфовое газоконденсатное месторождение в Азербайджане. Расположено на юго-западе Каспийского моря, в 70 км к юго-востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения — от 50 до 650 м.
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