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Танкер с СПГ у Португалии оказался под санкциями — Европа в раздумьях

2:18
Экономика

Танкер, принадлежащий греческой компании Thenamaris, доставил российский сжиженный природный газ (СПГ) к Пиренейскому полуострову. Однако с прошлой пятницы это судно оказалось под санкциями после включения в список SDN (Specially Designated Nationals) из-за санкций, введенных США в отношении балтийских комплексов "Портовая" и "Криогаз Высоцк", сообщает EADaily.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

В настоящее время танкер Cool Rover продолжает маневрировать у берегов Португалии и Испании уже более трех дней, не производя разгрузки. Среднетоннажные комплексы, изначально ориентированные на Европу, обладают общей мощностью 2,2 миллиона тонн СПГ, что соответствует около 3 миллиардам кубометров газа. Хотя часть их грузов также направлялась в Азию, эксперты затрудняются с прогнозами относительно разгрузки танкера в испанских или португальских портах.

Другой танкер, "Великий Новгород", также оказался под санкциями и в настоящее время находится на "Портовой". Танкер Coral Fungia, который выполняет переправу на комплекс "Криогаз Высоцк", долгое время обслуживает проект и регулярно доставляет СПГ в бельгийский терминал в Зебрюгге.

До марта 2024 года компания "Новатэк" планирует использовать европейские терминалы для перегрузки, поскольку вступает в силу новый запрет со стороны ЕС, который, к счастью для России, не затрагивает импорт газа. Введенные 10 января американские санкции могут оказать негативное влияние на операционные процессы. Хотя доля заводов в общем экспорте СПГ небольшая, проект "Арктик СПГ — 2" уже с ноября 2023 года не смог отгрузить ни одной партии газа из-за американских санкций.

Несмотря на все трудности, санкции, безусловно, причиняют ущерб, однако Россия продолжит поставки энергоносителей.

Спрос на энергоносители в мире продолжает расти, и сжиженный природный газ будет оставаться востребованным на международных рынках, поэтому Россия планирует увеличивать свою долю в этих сегментах.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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