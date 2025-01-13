Где купить электронику выгоднее — серый рынок против официальной розницы в 2025 году

Цены на мобильные устройства и крупную бытовую технику в 2025 году повысятся на 20-25%.
Ожидается, что тенденция роста цен продолжится, как это было в 2024 году. В 2025 году предсказывается спад рынка электроники в диапазоне от 5 до 25%. Производители и ритейлеры делают всё возможное, чтобы сохранить объемы продаж. В преддверии "высокого сезона" планируются различные промо-активности, сообщает URA.RU.
Один и тот же товар может иметь несколько цен в зависимости от канала продаж. Серый рынок предлагает привлекательные расценки, однако без гарантии на продукцию. Официальные розничные сети предлагают гарантию, но в таком случае разница в цене может достигать 30-40%.
Рекомендуется следить за акциями и заранее закупать сезонные товары. Например, покупку кондиционеров и вентиляторов стоит запланировать на весну, а не на лето. По статистике, цены на электронику в 2024 году целом увеличились на 15%. Флагманские устройства подорожали на 30-35% в результате параллельного импорта.
Основные причины подорожания связаны с колебаниями курса рубля и логистическими проблемами. Исключением стали планшеты, цена на которые снизилась на 1%.
Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.