Россия и Афганистан укрепляют экономические связи через поставки муки и энергоресурсов

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Афганистан в 2024 году стал крупнейшим импортером российской муки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Закупки этой продукции увеличились в два раза по сравнению с 2023 годом. По предварительным оценкам, в прошлом году страна приобрела российскую муку на сумму почти 80 миллионов долларов, сообщает издание "Акценты".

Рост импорта обусловлен нехваткой производственных мощностей в Афганистане, что не позволяет удовлетворить внутренний спрос на муку. В связи с этим, правительство активно ищет пути для увеличения импорта, что открывает новые возможности для сотрудничества с Россией.

Общий объем экспорта пшеницы и пшенично-ржаной муки из России в 2024 году составил 300 миллионов долларов, что на 3% больше в денежном выражении и на 7% — в объеме, по сравнению с предыдущим годом.

Кроме Афганистана, среди главных покупателей российской муки также числятся Китай и Туркменистан.

Россия также планирует поставлять стране газ. В настоящее время продолжаются переговоры о создании транзитного соглашения, которое позволит транспортировать 50 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) через территорию Афганистана.

Глава Российского делового центра в стране Рустам Хабибулин сообщил, что соглашение планируется подписать в 2025 году в рамках "Казанского формата". Поставки газа будут осуществляться с помощью автоцистерн.

В дополнение к газовому соглашению, Россия и Афганистан также пришли к соглашению о транзите 50 миллионов тонн российской нефти и 2 миллионов тонн других энергетических ресурсов.

Уточнения

Афганиста́н (пушту ‎и дари افغانستان), официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек.



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