Дополнительные 78 млн рабочих мест — как ИИ изменит рынок труда

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению аналитиков, в ближайшие шесть лет рынок труда ожидает серьезная перестройка.

Фото: Pexels by Google DeepMind, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная иллюстрация искусственного интеллекта

Согласно докладу Всемирного экономического форума, к 2030 году искусственный интеллект приведет к появлению 170 миллионов новых рабочих мест по всему миру. Однако при этом исчезнут около 92 миллионов существующих позиций. Таким образом, экономика получит дополнительные 78 миллионов рабочих мест, сообщает "Царьград".

Отчет показывает, что компании активно готовятся к привлечению специалистов, разбирающихся в технологиях искусственного интеллекта. Они разрабатывают программы повышения квалификации для работы с умными системами. В то же время 40% работодателей рассматривают возможность сокращения штата.

Профессии, находящиеся под угрозой автоматизации, включают работу почтовых служащих, секретарей, бухгалтеров, графических дизайнеров и помощников юристов.

Несмотря на опасения, специалисты считают, что искусственный интеллект создает больше возможностей, чем проблем. Успех будет зависеть от своевременной адаптации к технологическим изменениям путём освоения новых навыков и компетенций.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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