Росстат сравнил зарплаты мужчин и женщин в России: результат удивляет

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя заработная плата женщин в России в 2023 году составила 61,1 тысячи рублей, а мужчин — 87,7 тысячи рублей, согласно данным Росстата, опубликованным в сборнике "Женщины и мужчины России 2024".

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги Российской Федерации

Наибольший разрыв в зарплатах наблюдается в сфере информации и связи, где зарплата мужчин достигает 169 тысяч рублей, а женщин — 110 тысяч. Также разница зафиксирована среди руководителей: женщины в этой категории получают в среднем 110,6 тысячи рублей, а мужчины — 159,3 тысячи.

Исследования также показывают, что 66% россиян надеются на повышение зарплаты в первой половине 2025 года, а среди женщин четверть считает, что "настоящий мужчина" должен зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.



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