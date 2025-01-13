США в три раза увеличили закупки российского шоколада в 2024 году

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году США значительно увеличили объёмы закупок российских какао-продуктов, в первую очередь шоколада.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

С января по ноябрь американцы импортировали из России какао и его производные на сумму почти 2,5 миллиона долларов, что в три раза превышает показатели 2023 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американской статистической службы.

Ноябрь 2024 стал рекордным месяцем, когда импорт российских какао-продуктов составил 389 тысяч долларов. Популярность среди американских потребителей приобрели российский шоколад и конфеты.

Среди других крупных поставщиков шоколада в США — Канада, Мексика, Бельгия, Германия и Польша, однако Россия заметно увеличила свою долю на этом рынке.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



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