НПФ Будущее расширяет инвестиционный потенциал

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Негосударственный пенсионный фонд "Будущее" инициировал процесс реорганизации, в ходе которого к нему присоединятся шесть других фондов, входящих в группу компаний "Регион": "Большой", "Достойное будущее", "Перспектива", "Федерация", "Телеком-Союз" и "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова".

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Как сообщает НПФ "Будущее", решение о реорганизации было принято уполномоченными органами всех фондов. Ожидается, что процесс завершится в первом полугодии 2025 года. В результате НПФ "Будущее" станет одним из крупнейших на рынке с числом клиентов, достигающим 8,9 миллиона, и объемом средств под управлением, превышающим 725 миллиардов рублей, пишет "Интерфакс".

Консолидация пенсионных активов расширит инвестиционные возможности фонда и позволит ему участвовать в крупных инфраструктурных проектах, отмечается в сообщении.

После завершения реорганизации НПФ "Будущее" в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенных фондов. Договоры по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению и долгосрочным сбережениям, заключенные ранее, останутся в силе с неизменными условиями.

Уточнения

Негосуда́рственный пенсио́нный фонд (НПФ) — организация, осуществляющая деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений, и (или) обязательному пенсионному страхованию.



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