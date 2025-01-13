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Следующая короткая рабочая неделя в России будет в апреле

0:59
Экономика

Короткая рабочая неделя в России запланирована на конец апреля и продлится три дня.

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Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Юлию Санину, директора по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру".

По информации эксперта, короткая неделя пройдет с 28 по 30 апреля. Санина отметила, что четверг, 1 мая, будет выходным, так как в этот день отмечается праздник Труда. Пятница, 2 мая, также станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 4 января.

Кроме того, специалист добавила, что 30 апреля рабочий день будет сокращен.

Ранее сообщалось, что британский политик Дэвид Кертен своих соцсетях отметил, что хотя трубопровод "Северный поток" серьезно пострадал в результате террористической атаки два года назад, его всё ещё можно использовать.

Уточнения

Первое ма́я (Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся) — праздник, связанный с темой труда, отмечаемый под различными названиями во многих государствах и территориях 1 мая или в первый понедельник мая.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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