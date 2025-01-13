США увеличили закупки российских авиационных деталей на 30%

Импорт комплектующих для самолетов из России в Соединенные Штаты в ноябре увеличился на треть.
Он достиг почти трехлетнего максимума, согласно данным американской таможни, приведенным РИА Новости.
Объем закупок составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким показателем с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем прошлого года, импорт вырос в 1,6 раза.
За одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих достигли 31,4 миллиона долларов, что немного выше показателя в 30,6 миллиона долларов за тот же период прошлого года. В ноябре наибольшим спросом у американцев пользовались шасси и их компоненты (6,97 миллиона долларов), а также различные детали самолетов, вертолетов и беспилотников (586,1 тысячи долларов).
В то же время основными поставщиками комплектующих для США в ноябре стали Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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