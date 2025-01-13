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США увеличили закупки российских авиационных деталей на 30%

1:18
Экономика

Импорт комплектующих для самолетов из России в Соединенные Штаты в ноябре увеличился на треть.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Он достиг почти трехлетнего максимума, согласно данным американской таможни, приведенным РИА Новости.

Объем закупок составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким показателем с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем прошлого года, импорт вырос в 1,6 раза.

За одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих достигли 31,4 миллиона долларов, что немного выше показателя в 30,6 миллиона долларов за тот же период прошлого года. В ноябре наибольшим спросом у американцев пользовались шасси и их компоненты (6,97 миллиона долларов), а также различные детали самолетов, вертолетов и беспилотников (586,1 тысячи долларов).

В то же время основными поставщиками комплектующих для США в ноябре стали Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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