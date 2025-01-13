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Британский политик призывает к использованию Северного потока-2 для решения газовой проблемы

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Экономика

Дэвид Кертен, глава фракции парламента Великобритании "Наследие", прокомментировал ухудшающуюся кризисную ситуацию в Европе, связанную с нехваткой и высоким ценами на газ.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

В своих соцсетях он отметил, что хотя трубопровод "Северный поток" серьезно пострадал в результате террористической атаки два года назад, его всё ещё можно использовать, пишет РИА Новости.

Политик предложил рассмотреть возможность задействовать работоспособную часть трубопровода и начать закупки российского газа, чтобы поддержать экономику Лондона.

"Один из трубопроводов не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте покупать хороший <…> газ у наших друзей из России", — говорится в публикации.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ  «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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