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США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии

0:47
Экономика

Соединённые Штаты выдвинули Сербии ультиматум, требуя полного отказа России от доли в компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS). Джеймс О'Брайен, координатор США по санкциям, заявил, что это единственный способ минимизировать риски.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

В эфире Радио и телевидения Сербии он подчеркнул, что отсутствие российского капитала в компании является ключевым условием. О'Брайен также заверил, что США готовы помочь Сербии обеспечить стабильные поставки нефти, если российская доля в NIS будет ликвидирована.

При этом вице-премьер Сербии Александр Вулин отметил, что такие меры могут негативно сказаться на экономике страны и не выглядят дружелюбными шагами со стороны США.

Уточнения

Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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