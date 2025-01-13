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США в три раза увеличили импорт российского шоколада

0:57
Экономика

В США за 11 месяцев прошлого года импорт шоколада из России увеличился в три раза.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные статистической службы Штатов, такой рост стал возможен благодаря закупкам какао и связанных с ним продуктов на сумму почти 2,5 миллиона долларов. Это самый высокий объем покупок за аналогичный период с 2021 года.

При этом уточняется, что американские компании в основном импортируют из России шоколад, конфеты и какао-порошок.

Стоит отметить, что в марте 2024 года сообщалось о планируемом росте цен на привычные плитки шоколада почти на треть. Это связано с глобальным повышением цен на какао-бобы и возрастанием затрат на логистику. Важно подчеркнуть, что в России ситуация с ценами пока не самая критическая.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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