США в три раза увеличили импорт российского шоколада

В США за 11 месяцев прошлого года импорт шоколада из России увеличился в три раза.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные статистической службы Штатов, такой рост стал возможен благодаря закупкам какао и связанных с ним продуктов на сумму почти 2,5 миллиона долларов. Это самый высокий объем покупок за аналогичный период с 2021 года.
При этом уточняется, что американские компании в основном импортируют из России шоколад, конфеты и какао-порошок.
Стоит отметить, что в марте 2024 года сообщалось о планируемом росте цен на привычные плитки шоколада почти на треть. Это связано с глобальным повышением цен на какао-бобы и возрастанием затрат на логистику. Важно подчеркнуть, что в России ситуация с ценами пока не самая критическая.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.